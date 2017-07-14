Очевидцы рассказали об охоте на иностранцев при резне в египетском отеле

Целью молодого человека, напавшего на постояльцев отеля Sunny Days El Palacio Resort в Хургаде (Египет), были иностранцы. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев произошедшего.

«Отойдите от меня, мне не нужны египтяне, не вас я ищу», — процитировал его один из свидетелей.

Он описал нападавшего как высокого мужчину возрастом около 25 лет, одетого в джинсы и черную рубашку. Отмечается, что, ранив шесть человек, он позвонил кому-то по телефону и попросил забрать его. После этого злоумышленник вошел в море и попытался уплыть, но полиция на катере помешала ему удалиться от берега. Затем он вернулся на пляж, где был задержан охранниками гостиницы.

Нападение на отель произошло ранее 14 июля, в результате погибли два украинских туриста, еще четверо иностранных граждан получили ранения. Среди них оказалась женщина с российским и украинским гражданством. Предварительное расследование показало, что, вероятнее всего, нападавший проник в отель через пляж, вплавь добравшись туда с территории, расположенной неподалеку публичной зоны отдыха.