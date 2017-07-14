Раненный в Хургаде армянин помог обезвредить нападавшего

Один из граждан Армении, пострадавших в результате нападения с ножом в отеле в Хургаде, помог обезвредить злоумышленника. Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Он подтвердил информацию о том, что пострадали двое армянских граждан. «Они госпитализированы, оказана необходимая помощь», — добавил представитель министерства.

По данным источника РИА Новости в неназванной турфирме, жертвами нападения стали две гражданки Германии, хотя сперва сообщалось, что погибли украинские туристы. Как уточнял собеседник агентства, немки были зарезаны в отеле Zahabia, после чего злоумышленник пробрался в гостиницу Sunny Days El Palacio, где ударил ножом гражданку России. Женщина — по некоторой информации, уроженка Украины по имени Елена Михайленко — госпитализирована в тяжелом состоянии.

Кроме того, пострадал гражданин Чехии.

Убийца попытался скрыться, но был обезврежен и задержан. Сведения о его личности не раскрываются, но очевидцы утверждают, что это высокий мужчина возрастом около 25 лет. Также свидетели отмечали, что злоумышленник целенаправленно атаковал иностранцев, избегая египтян.