Задержанный в Крыму по запросу Украины бывший комбат ДНР вышел на свободу

Бывший командир батальона «Керчь» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Вадим Погодин, задержанный в Крыму по запросу Украины, выпущен на свободу. Срок его ареста истек 30 июля. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает «Новая газета».

Данную информацию изданию подтвердили трое соратников ополченца. Отмечается, что пока неизвестно, была ли закрыта экстрадиционная проверка, которая велась Генпрокуратурой России.

Между тем об освобождении Погодина из-под ареста информационному агентству «Новороссия» еще 29 июля сообщил руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Он также утверждал, что бывшего комбата не выдадут Украине «вне зависимости от его личных качеств и вне зависимости от того, что он совершил или не совершил в Донбассе».

Материалы по теме Своих не бросаем? Выйдут ли на свободу российские граждане в Одессе

О том, что Генеральная прокуратура Украины обратилась к России с просьбой о выдаче Погодина, стало известно 21 июля. По словам представителя надзорного ведомства, в Киеве ему инкриминируют убийство несовершеннолетнего Степана Чубенко.

Портал «Новости Донбасса» сообщал, что ополченца задержали в Ялте 20 июня по запросу украинского бюро Интерпола. «Новая газета» отмечает, что Ялтинский городской суд позднее арестовал его на 40 суток «для обеспечения возможности выдачи правоохранительным органам Украины».

По версии следствия, Погодин, а также еще двое ополченцев с позывными Буба и Жора в 2014 году избили, а затем расстреляли 16-летнего Чубенко в селе Гор­бачево-Михайловка. Основанием для расправы стали подозрения в причастности подростка к организации «Правый сектор» (запрещена в России).