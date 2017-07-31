Сотрудница банка в Испании похитила у пожилого россиянина 1,3 миллиона евро

Сотрудница одного из испанских банков похитила у 80-летнего россиянина около 1,3 миллиона евро. При этом хищения продолжались на протяжении 25 лет. Об этом сообщает El Pais.

В 1992 году гражданин России (его имя не называется) открыл долларовый счет в одном из банков города Рохалес, расположенном в Аликанте. Обслуживанием счета на протяжении всего времени занималась одна и та же сотрудница. Мужчина, приезжая в Испанию, обращался за выписками в отделение банка, женщина подделывала документы, поэтому у россиянина не возникало никаких подозрений.

«В последний раз он запросил более детальную выписку и обнаружил, что что-то не в порядке и что в общей сложности у него не хватает порядка 1,3 миллиона евро», — приводит агентство РИА Новости слова одного из источников в Гражданской Гвардии провинции Аликанте.

Отмечается, что наличные с его счета мошенница снимала в тот момент, когда он находился в России. Сотрудница использовала похищенные деньги в личных целях — за это время она смогла купить себе дорогое жилье и машину, а также поездить по миру.

51-женщину задержали в городе Альморади. После дачи показаний ее отпустили на свободу до суда. Ее подозревают в мошенничестве и фальсификации документов.