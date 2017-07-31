Госкорпорация «Ростех» стала одним из бенефициаров ЗАО «Атлас-карт»

Госкорпорация «Ростех» получила одобрение на перевод ФГУП «НТЦ «Атлас» из ведения Минкомсвязи России в состав ее холдинга АО «Концерн «Автоматика». Об этом сообщает источник в компании.

Кроме того, госкорпорация стала одним из бенефициаров ЗАО «Атлас-карт», созданного в 2003 году выходцами из НТЦ «Атлас», решивших начать разрабатывать отечественные интеллектуальные карты и системы защиты информации на их основе.

АО «Концерн «Автоматика» и АО «Петер-сервис», входящее в USM Holdings, основным владельцем которого является Алишер Усманов, создали совместное предприятие Центр передовых технологий, которое теперь стало одним из ключевых владельцев ЗАО «Атлас-карт».

Это не первый случай успешного сотрудничества «Ростеха» и холдинга USM в сфере информационных и телекоммуникационных технологий.

Теперь видимо альянс Ростеха и USM решил всерьез заняться созданием технологий для цифровой экономики, одним из краеугольных камней которой без сомнения станет кассовая техника с передачей данных, внедрение которой с одобрения президента Российской Федерации Владимира Путина был начато в феврале этого года.

К созданию новой кассовой техники имели самое непосредственное отношение «Атлас-карт», который первым разработал фискальный накопитель для новых касс, и «Петер-сервис», создавший с участием «Атлас-карт» одного из первых операторов фискальных данных.