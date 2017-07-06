Структура «Ростеха» превратит московский мусор в электричество

Структурное подразделение «Ростеха» «РТ-Инвест» планирует построить в России пять мусоросжигательных заводов, которые будут вырабатывать 335 мегаватт электроэнергии. Об этом в четверг, 6 июля, заявил глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов, передает ТАСС.

По его словам, четыре завода из пяти будут расположены в Москве, еще один — в Казани. Отмечается, что благодаря этому проекту только в столице компания сможет перерабатывать пятую часть от всего объема образующихся отходов, которые на данный момент составляют 12 миллионов тонн в год.

При этом ранее на сайте «РТ-Инвест» сообщалось, что четыре завода будут построены в Московской области.

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Всего пять заводов смогут сжигать 2,95 миллиона тонн мусора ежегодно.

Первое предприятие будет построено в 2021 году, отметил Шипелов. По его словам, к 2023-му начнут работу все пять. Также глава «РТ-Инвест» подчеркнул, что проект, который он назвал экологичным, позволит обеспечить электричеством порядка 1,5 миллиона жителей.