Крупнейшую виртуальную Вселенную создали в Китае

Группа ученых из Китая создала крупнейшую виртуальную Вселенную. Для этого они использовали самый производительный в мире суперкомпьютер Sunway TaihuLight, пишет Engadget.

По словам экспертов, моделирование космоса позволяет искать наиболее перспективные для исследования районы. Вместе с этим ученые воссоздали рождение и раннее расширение Вселенной в течение десятков миллионов лет после Большого взрыва. Они добавили, что это лишь «разминка» для суперкомпьютера, который использует 10 миллионов процессорных ядер.

Ведущий автор исследования Гао Лян (Gao Liang) рассказал, что симуляция продолжалась чуть более часа. Но Вселенная оказалась в пять раз больше той, что моделировали астрофизики из Цюрихского университета в июне на протяжении 80 часов. Гао Лян добавил, что процесс пришлось остановить, так как у компьютера были другие задачи.

На ноябрь 2016 года Sunway TaihuLight занимает первое место в рейтинге суперкомпьютеров TOP500. Его производительность составляет 93 петафлопса (тысяча триллионов операций с плавающей точкой в секунду), что более чем в 2,5 раза выше его ближайшего конкурента «Тяньхэ-2». Пиковая же производительность достигает 125,43 петафлопса, против 54,9 петафлопса у «Тяньхэ-2». Также он занял третье место в списке энергоэффективных суперкомпьютеров.