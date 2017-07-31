СМИ сообщили о появлении турецких войск возле сирийского города Кобани

Турецкие войска вошли на территорию города Кобани, расположенного на севере Сирии и находящегося под контролем курдского ополчения. Об этом сообщает курдское агентство ANHA.

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По данным агентства, армия Турции вошла в населенные пункты Бобене и Сифтеке, разместив там свои подразделения и технику, в воскресенье, 30 июля, в 21:30 по местному времени (совпадает с московским).

Местные жители рассказали, что военнослужащие минируют территорию, передает ANHA.

Силы самообороны сирийских курдов предупредили, что, если турецкие войска не покинут Кобани, то они будут вынуждены отреагировать.

В 2012 году, через год после начала гражданской войны в Сирии, Кобани был взят под контроль курдскими силами самообороны. В конце 2014-го город начали штурмовать боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). Экстремистам так и не удалось захватить Кобани, однако в результате ожесточенных боев город был фактически разрушен.