На конкурс стихов о Крымском мосте поступило 2,5 тысячи заявок из 17 стран

На конкурс песен и стихов про Крымский мост поступило около 2,5 тысяч посланий из 17 государств. О завершении приема заявок во вторник, 1 августа, сообщает информационный центр «Крымский мост».

Отмечается, что письма на конкурс пришли из 600 населенных пунктов России, Австрии, Армении, Белоруссии, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Италии, Казахстана, Канады, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Украины Франции и Эстонии. Однако большее количество заявок поступило из Республики Крым, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

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В конкурсе изъявили желание участвовать как профессиональные композиторы, поэты и музыканты, так и люди самых разных профессий. В жюри, которое оценивает представленные работы, входят известные российские исполнители — Валерия, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Баста, Алена Свиридова, продюсеры и композиторы — Игорь Крутой, Владимир Матецкий, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, поэтесса Лариса Рубальская, телеведущая Лариса Вербицкая. Строители сооржуения представлены в жюри одним из проектировщиков Крымского моста Константином Хоменко. Итоги конкурса будут подведены 5 августа.

В начале июля количество поступивших на конкурс работ составляло около тысячи стихотворений. О начале конкурса песен и стихов, посвященного Крымскому мосту, объявили 31 мая.

Общая длина сооружения составит 19 километров, мост будет самым протяженным в России. Предполагается, что автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м. В конце июня стало известно, что работы по строительству моста через Керченский пролив выполнены более чем на 50 процентов.