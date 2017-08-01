СМИ узнали о назначении племянницы Рогозина директором Сочинского нацпарка

На пост директора Сочинского национального парка назначили Дарью Филиппову, предположительно, племянницу вице-премьера Дмитрия Рогозина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Газета отмечает, что предыдущего руководителя заповедника Николая Пеньковского, который занимал эту должность с 2002 года, Минприроды уволило без объяснения причин.

Опыт работы Филипповой в природоохранной сфере невелик, подчеркивает издание. В феврале 2017 года она была назначена замминистра экологии и природных ресурсов Республики Крым, однако в конце марта уволилась по собственному желанию.

По мнению экологов, неожиданная смена руководства нацпарка может быть продиктована желанием построить новые горнолыжные курорты в ущерб заповедным территориям. «У Сочинского нацпарка самый большой госбюджет, да и зарабатывает он больше всех. Но одновременно это самый сложный для управления нацпарк в России»,— отметил заслуженный эколог России Всеволод Степаницкий. По его мнению, «очевидно, что министерство просто попросили пристроить на хорошее место племянницу Рогозина».

Минприроды отказалось пояснить причины кадрового решения, а также отвечать на вопрос о родственных связях Филипповой с вице-премьером. «Однако изучение открытых источников позволяет с высокой долей вероятности подтвердить их», — пишет «Коммерсантъ».

Указывается, что после назначения нового директора Пеньковский подал в суд на министерство природных ресурсов — он указал, что в момент увольнения находился на больничном. 29 июня Центральный районный суд города Сочи согласился с его доводами и восстановил Пеньковского в должности, поэтому Филиппова стала исполняющим обязанности директора.

Согласно сайту министерства экологии Крыма, Филиппова родилась 30 июля 1975 года в Москве. В 1997-м окончила Московский государственный университет имени Ломоносова по специальности «журналистика», а в 2004-м — Международную школу дизайна по специальности «декорирование».

Сочинский нацпарк — второй самый посещаемый туристами в стране после столичного Лосиного острова.