Минприроды прокомментировало увольнение директора Сочинского нацпарка

Замглавы Минприроды России Мурад Керимов прокомментировал увольнение директора Сочинского национального парка Николая Пеньковского, занимавшего эту должность с 2002 года. Его слова в среду, 2 августа, приводит «Коммерсантъ».

По словам представителя министерства, данное решение было связано с нарушениям, выявленными Счетной палатой, в числе которых нецелевое расходование бюджетных средств бывшим руководством.

Кроме того, источник в аппарате правительства подтвердил изданию, что Дарья Филиппова, которая возглавит администрацию парка, является дочерью старшей сестры российского вице-премьера Дмитрия Рогозина. Собеседник газеты отметил, что инициатором ее назначения выступило Минприроды. Он также добавил, что в ведомстве уже долгое время считали неудовлетворительной работу Пеньковского, однако добровольно покинуть пост тот не хотел. Мужчина якобы успел заручиться поддержкой со стороны краснодарских силовиков, «игнорировать которых Минприроды не могло».

В то же время «Коммерсантъ» отмечает, что назначение Филипповой — временная мера. По некоторым данным, она она должна была подготовить администрацию к комплексной проверки хозяйственной деятельности Пеньковского.

О том, что директором Сочинского национального парка назначена Филиппова, «Коммерсантъ» сообщил накануне. Издание отмечало, что Пеньковский был уволен без объяснения причин. В связи с этим он подал в суд на министерство природных ресурсов, указав, что в момент увольнения находился на больничном.

В связи с перестановками в руководстве нацпарка, экологи предположили, что там планируется строительство новых горнолыжных курортов в ущерб заповедным территориям. «У Сочинского нацпарка самый большой госбюджет, да и зарабатывает он больше всех. Но одновременно это самый сложный для управления нацпарк в России»,— отметил заслуженный эколог России Всеволод Степаницкий. По его мнению, «очевидно, что министерство просто попросили пристроить на хорошее место племянницу Рогозина».

О Филипповой известно, что она родилась в Москве в 1975 году. В 1997-м окончила МГУ по специальности «журналистика», а в 2004-м — Международную школу дизайна по специальности «декорирование». В феврале 2017 года ее назначили замминистра экологии и природных ресурсов Республики Крым, однако в конце марта Филиппова уволилась по собственному желанию.