Полпред президента раскритиковал назначение племянницы Рогозина главой нацпарка

Полпред президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов написал главе Минприроды Сергею Донскому письмо, в котором заявил, что считает назначение Дарьи Филипповой директором сочинского национального парка (СНП) нецелесообразным. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает «Новая газета».

По словам Устинова, к такому выводу он пришел в ходе изучения ее кандидатуры. По его информации, Филиппова «за последние пять лет сменила более пяти мест работы, с периодичностью от полутора лет до одного месяца. В течение последних полутора лет допустила около 40 административных правонарушений».

В министерстве заявили: «Мы получили это письмо и ранее представляли кандидатуру Филипповой. Вместе с тем, назначать на должность руководителя СНП ее не планировали».

Ранее журналисты установили, что Филиппова является дочерью старшей сестры вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Николай Пеньковский, занимавший должность главы парка с 2002 года, был уволен. В Минприроды сообщили, что это было связано с нарушениями, выявленными в ходе проверки Счетной палатой. 1 августа стало известно, что директором парка назначена Филиппова. Она формально числится исполняющей обязанности СНП, так как Пеньковский оспорил свою отставку в суде, заявив, что в тот момент находился на больничном, и был восстановлен в должности.