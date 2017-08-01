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Россия возобновила экспортные поставки электричества в Китай

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Россия возобновила поставки электричества в Китай после восстановления электроснабжения на Дальнем Востоке. Об сообщили в российском Минэнерго, передает РИА Новости.

«И в Китай, да», — ответили в пресс-службе ведомства на вопрос сотрудников агентства.

Днем 1 августа в результате сбоя в системе электроснабжения отключились пять воздушных высоковольтных линий: «Бурейская ГЭС — Амурская» , «Бурейская ГЭС — Хабаровская», «Амурская — Хэйхэ», «Хабаровская — Волочаевка тяговая» и «Хабаровская — Левобережная».

Авария привела к приостановке подачи электроэнергии в Китай. «Прекращен экспорт в КНР в объеме около 477 мегаватт», — уточняли в Минэнерго.

По данным МЧС России, без света остались более 600 тысяч жителей Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. В результате аварии было приостановлено движение поездов на участке железной дороги от Могочи Забайкальского края до Хабаровска.

Причиной веерного отключения электричества стала перегрузка на Бурейской ГЭС. По данным Минэнерго, на 17:30 мск передача электроэнергии была восстановлена на всех пяти линиях, отключенных из-за аварии.

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