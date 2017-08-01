Saint Laurent воспользуется онлайн-платформой Farfetch в Китае

Французский модный дом Saint Laurent станет первым брендом, который воспользуется онлайн-платформой Farfetch в Китае. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 1 августа.

Площадка предложит вещи из бутиков Saint Laurent в Шанхае, Пекине и Гонконге, в этих городах с октября 2017 года будет доступна услуга доставки в течение 90 минут, уже реализованная в 10 мегаполисах мира.

«Сотрудничество с Farfetch — важный шаг в реализации нашей глобальной стратегии, вовлекающей все каналы коммуникации с клиентом и направленной на обеспечение первоклассного обслуживания для наших клиентов по всему миру, — сказала Франческа Беллеттини, президент и генеральный директор Saint Laurent. — Партнерство с Farfetch позволит усилить наши лидирующие позиции на китайском рынке».

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Компания Farfetch основана в 2008 году Жозе Невешем и на сегодняшний день осуществляет свою деятельность в 37 странах, объединяя более 400 бутиков по всему миру. На платформе представлены более 150 тысяч брендов, в том числе люксового сегмента. Представительство в России компания открыла в середине декабря 2015 года.

В июле 2017 года в продаже на платформе Farfetch появилась новая коллекция, созданная маркой Manolo Blahnik в сотрудничестве с американской певицей Рианной.