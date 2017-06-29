Farfetch призвал женщин вспомнить античность и уподобиться животным

Интернет-магазин Farfetch вместе с иллюстратором Таней Линг составили подборку актуальных принтов на летний сезон. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 29 июня.

В подборку вошли принты с геометрически полосками, животными мотивами, античными орнаментами и надписями.

Изображение: Tanya Ling 1 /3

Компания Farfetch основана в 2008 году Жозе Невешем и на сегодняшний день осуществляет свою деятельность в 37 странах, объединяя более 400 бутиков по всему миру. На платформе представлены более 150 тысяч брендов, в том числе люксового сегмента. Представительство в России компания открыла в середине декабря 2015 года.

В начале июня на сайте появились эксклюзивная коллекция клатчей, созданная архитектором и дизайнером Захой Хадид для люксового бренда товаров из кожи Perrin Paris. В линейку вошли 11 моделей, различающихся цветом.