Farfetch и Gucci организовали сервис по доставке одежды

Видео: Farfetch / YouTube

Торговая онлайн-платформа Farfetch запустила совместный с модным домом Gucci проект по доставке одежды. Видеоролик с демонстрацией опубликован на YouTube. Заказав любую вещь из новой коллекции, ее можно получить в течение 90 минут. Покупку доставят из одного из бутиков Gucci. Сервис доступен в Лондоне, Нью-Йорке, Дубае, Лос-Анджелесе, Мадриде, Майами, Милане, Париже, Сан-Паулу или Токио.

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля.

Компания Farfetch основана в 2008 году Жозе Невешем и на сегодняшний день осуществляет свою деятельность в 37 странах, объединяя более 400 бутиков по всему миру.