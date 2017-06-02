Интернет-магазин предложил россиянам клатчи от Захи Хадид

Интернет-магазин Farfetch представил на российском рынке эксклюзивную коллекцию клатчей, созданных архитектором и дизайнером Захой Хадид для люксового бренда товаров из кожи Perrin Paris. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 2 июня.

В линейку вошли 11 моделей, различающихся цветом, все клатчи доступны только на сайте Farfetch.

Компания Farfetch основана в 2008 году Жозе Невешем и на сегодняшний день осуществляет свою деятельность в 37 странах, объединяя более 400 бутиков по всему миру. На платформе представлены более 150 тысяч брендов, в том числе люксового сегмента. Представительство в России компания открыла в середине декабря 2015 года.

Perrin Paris — французский бренд люксовых товаров из кожи, основанный в 1893 году.

Заха Хадид — британский архитектор и дизайнер арабского происхождения, первая женщина, получившая самую престижную архитектурную премию — Притцкеровскую. Основатель бюро Zaha Hadid Architect. Как промышленный и модный дизайнер, сотрудничала с Blohm & Voss, Citco, WMF, United Nude, Bulgari, Melissa, Georg Jensen. Умерла в марте 2016 года.