Ford подаст в суд на китайский концерн из-за схожего названия

Концерн Ford заявил о намерении подать в суд на китайского автопроизводителя Geely Holding Group. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает портал Automative News.

Поводом для тяжбы стал суббренд Geely — Lynk & CO. По мнению американского автоконцерна, название схоже до степени смешения с ее премиальным суббрендом — Lincoln. По словам представителя Ford, фонетическое сходство «запутает клиентов». «Бренд Lincoln имеет богатую 100-летнюю историю, и мы намерены защитить его репутацию», — заявили в концерне.

Lynk & CO планирует выпустить ряд моделей, включая кроссовер и седан. Машины будут собираться на том же заводе, который Volvo намеревается использовать для производства модели XC40. Ford продал марку Volvo концерну Geely Holding Group в 2010 году.

Geely Automobile — один из крупнейших китайских национальных автопроизводителей. Компания начала свою деятельность в 1986 году, первоначально она производила бытовую технику. Спустя восемь лет Geely начала собирать мотоциклы. В 1998 году компания занялась производством автомобилей.