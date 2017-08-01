СКР проверит действия конвоя участников «банды GTA» в Мособлсуде

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о перестрелке в здании Мособлсуда в Главное следственное управление ведомства для наиболее полного и объективного расследования. Об этом говорится в сообщении СК, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 1 августа.

Следователи намерены дать правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов, которые организовывали конвоирование подсудимых, осуществляли охрану здания суда и отвечали за обеспечение безопасности в целом.

По данным следствия, уже изъяты записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего и свидетели, среди которых члены «банды GTA», не участвовавшие в нападении. Расследованием перестрелки займется тот же следователь, который вел дело этой группировки.

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Ранее 1 августа СКР сообщил, что примерно в 13:50 мск в лифте здания Мособлсуда один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. Остальные его сообщники смогли освободиться и завладеть оружием полицейских. Второй конвоир успел вызвать подкрепление — сотрудников Росгвардии, которые на третьем этаже уже ждали злоумышленников.

Завязалась перестрелка, в ходе которой один из бойцов ОМОНа был ранен в плечо, трое подсудимых убиты, двое их сообщников с тяжелыми огнестрельными ранениями госпитализированы. Конвоиры получили множественные телесные повреждения, один из них госпитализирован, женщина-конвоир дает показания.

«Банда GTA» — организованная преступная группа, которой приписывали серию убийств автомобилистов в Подмосковье. Ее жертвами стали по меньшей мере 14 человек. В группировку было вовлечено 10 человек — выходцев из стран Средней Азии. GTA — Grand Theft Auto — серия компьютерных игр.