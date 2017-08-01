Arcade Fire выпустили альбом на спиннере

Канадская рок-группа Arcade Fire выпустила новую пластинку на спиннере. Альбом был выставлен в продажу на сайте команды, однако, как утверждают музыканты, его сразу раскупили.

Анонсированный товар представляет собой флеш-карту в форме игрушки для снятия стресса, на которой записан пятый диск коллектива, Everything Now. Треклист насчитывает 13 композиций.

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К альбому прилагается цифровой буклет. Продукт, по словам группы, был выпущен «очень ограниченным» тиражом и стоил 104 доллара США.

Ранее в июле сообщалось, что канадский блогер Sickick записал и исполнил поп-композицию с помощью спиннера. Он соединил игрушку с внутренностями музыкальной открытки и раскрутил конструкцию.

Спиннер — игрушка с тремя лопастями и закрепленной центральной площадкой, предназначенная для снятия стресса.