Царев рассказал о влившихся в преступный мир Украины ветеранах АТО и радикалах

Бывший депутат Верховной Рады, спикер парламента Новороссии Олег Царев рассказал о том, что на Украине ветераны АТО, бойцы добровольческих батальонов и националисты стали частью организованной преступности. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 1 августа.

«В повседневную жизнь на Украине плотно вошли ветераны АТО, радикалы, участники националистических батальонов. Радикалы сегодня крышуют контрабанду, игорный бизнес полностью под [главой МВД Арсеном] Аваковым, продажа наркотиков, рейдерские захваты, охрана предприятий», — отметил Царев.

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В качестве примера он привел Днепропетровск, где бывший губернатор региона Игорь Коломойский и его команда, по словам Царева, «первыми в стране поняли, как выгодно иметь такие батальоны в своем подчинении». «При этом никакой конкуренции у националистов с традиционными криминальными авторитетами нет. Многие бандиты легализовались через участие в батальонах, налажены поставки оружия из зоны АТО. Криминал сейчас вышел на другой уровень: если раньше можно было кого-то в подъезде трубой стукнуть, то теперь на разборки приходят с автоматами и гранатами», — подчеркнул Царев.

В последнее время именно в Днепропетровске участились криминальные конфликты. В частности, 24 июля в городе произошла перестрелка. Группа неизвестных открыла огонь по людям на улице, два человека погибли. Это оказались украинские военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе. По одной из версий, причиной конфликта стали 119 тысяч долларов, которые якобы ветераны АТО были должны раввину Шолому Нахшону.

В мае депутат Днепропетровского городского совета Екатерина Збарская заявила, что горадминистрация — организованная преступная группа во главе с мэром Борисом Филатовым, а сам город — отдельная коррупционная республика. Такие выводы она сделала по фактам хищения государственного и коммунального имущества в городе.