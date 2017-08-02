В Раде предложили изменить минские соглашения и ввести силы ООН в Донбасс

Сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в Верховной Раде Украины Юрий Бойко предложил изменить минские соглашения для разрешения конфликта в Донбассе и ввести в регион силы ООН. Об этом парламентарий заявил в эфире телеканала «112 Украина» 1 августа.

Депутат отметил, что введение новых санкций США против России не помогает разрешить проблему вооруженного противостояния на юго-востоке республики. «Реальный механизм — это создание дорожной карты в рамках "нормандского формата", это участие американцев в этой работе, это наше предложение о введении "голубых касок" на линию разграничения (...), реформация этих минских соглашений, поскольку время ушло, сейчас надо менять их формат, менять наполнение», — уверен Бойко.

Он также призвал Киев стать инициатором процесса пересмотра соглашений.

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В конце июля советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что санкции США против России являются результатом «терпеливого и мучительного» выполнения Киевом минских соглашений. 25 июля палата представителей Конгресса США подавляющим большинством проголосовала за законопроект, предусматривающий введение новых ограничений в отношении России, Ирана и Северной Кореи.

Минские соглашения были подписаны в феврале 2015-го лидерами стран «нормандской четверки» (России, Франции, Германии и Украины). Они, в частности, предусматривают режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона. Однако Киев под разными предлогами отказывается выполнять политическую часть договоренностей.