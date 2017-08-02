Более 250 миллионов человек «подсели» на исчезающие посты

Более 250 миллионов пользователей Instagram ежедневно используют Stories. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители соцсети.

Наиболее активными юзерами оказались жители США, Бразилии, Индонезии, Турции и России. При этом в топ популярных хештегов вошли слова «доброе утро», «добрый вечер», «работа», «настроение», «любовь», «дом» и «релакс».

Также в Instagram выяснили, что пользователям полюбились маска с мордой щенка, зайца и коалы, а также маска для сна и летающие сердечки.

С ноября 2016 года в Stories было опубликовано более миллиарда бумерангов — коротких зацикленных видеороликов. Также анализ всех «историй» показал, что юзеры упоминают людей чаще, чем делятся своей геолокацией и хештегами.

В июне Instagram добавила возможность указывать в рекламных постах спонсоров публикации. В записях и «историях» пользователей появились надписи «Спонсор публикации», где блогеры могут помечать аккаунты компаний, заплативших им за размещение рекламы.

Instagram Stories позволяет пользователям публиковать посты, в частности короткие ролики или фотографии, которые исчезают спустя сутки. Функция стала доступна в августе 2016 года.