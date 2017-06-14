Звездам Instagram разрешили показать своих спонсоров

Социальная сеть Instagram добавила возможность указывать в рекламных постах спонсоров публикации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

В записях и историях пользователей появятся надписи «Спонсор публикации», в которых блогеры смогут указать аккаунты компаний, которые заплатили им за размещение рекламы. При этом статистика будет доступна как автору поста, так и спонсору. Таким образом компании смогут понять, как подписчики взаимодействуют с рекламными материалами.

В Instagram считают, что нововведение позволит «укрепить атмосферу доверия» в соцсети.

На данный момент новая функция тестируется в ограниченном числе аккаунтов, но в ближайшие несколько месяцев станет доступна всем юзерам, которые взаимодействуют с рекламодателями.

В мае СМИ обратили внимание на массовое помешательство пользователей Instagram на фотографиях омлета со взбитыми белками. В постах юзеры соревновались, у кого получатся наиболее милые «облачные яйца».