Созданный в честь истребителя Ford F-150 Raptor продали на аукционе

На благотворительном аукционе в США продали изготовленную в единственном экземпляре модель Ford F-150 Raptor, созданную в честь американского истребителя Lockheed F-22 Raptor. Об этом сообщает The Motor Authority. За машину заплатили 300 тысяч долларов.

Кузов автомобиля выкрашен в серый цвет, разработкой дизайна занималась студия DeBerti Design. На радиаторе красуется эмблема в виде боевого самолета. На крыше машины установлены девять прожекторов. В салоне установлены специальные кресла с эмблемами истребителя и стереосистема.

Видео: EAA / YouTube

Lockheed F-22 Raptor — многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics. Введен в эксплуатацию в 2005 году, в настоящее время находится на вооружении США. В 2014 году его использовали на боевых заданиях в Сирии.

F-22 — один из самых дорогостоящих самолетов в мире, его цена приравнивается к 350 миллионам долларов.