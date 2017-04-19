Ford констатировал торжество серости в России

Компания Ford констатировала рост популярности автомобилей серого цвета на российском авторынке. Если в 2015 году процент таких машин от числа всех проданных составлял 9,7 процента, то в первом квартале текущего года — уже 11,4 процента. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что серый цвет больше не ассоциируется у покупателей со старостью или скукой. И эта тенденция набирает обороты по всему миру: в прошлом году серый цвет стал самым популярным среди европейских покупателей новых автомобилей Ford, свергнув с пьедестала белый. «Стабильно растущий спрос на оттенки серого стал для нас настоящим сюрпризом, — заявила менеджер Ford по дизайну цветовых оттенков и материалов Жюли Фрэнсис.

В марте прошлого года стало известно о том, что российские автомобилисты предпочитают машины сдержанных цветов. Наибольшим спросом пользуются черные и белые модели, на третьем месте в рейтинге продаж находятся автомобили серебристых оттенков.