Ford решил повысить рентабельность за счет увольнения сотрудников

Компания Ford Motor планирует десятипроцентное сокращение числа сотрудников по всему миру. Соответствующее решение может быть принято в ближайшее дни в рамках мер, направленных на повышение рентабельности автоконцерна. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В публикации газеты отмечается, что сокращения коснутся в основном сотрудников с фиксированным окладом. При этом глобальный штат крупнейшего автопроизводителя в настоящее время насчитывает 200 тысяч сотрудников, из них примерно половина работает в Северной Америке.

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Руководство Ford Motor ставит перед собой задачу снизить издержки на три миллиарда долларов в 2017 году. Это должно повысить рентабельность компании, акции которой за последние три года потеряли в цене примерно 40 процентов. В результате капитализация Ford существенно ниже, чем у конкурентов — General Motors и Tesla.

Ford Motor Company — американская автомобилестроительная корпорация, владеющая 67 заводами по всему миру. Штаб-квартира компании находится в городе Дирбоpн (США, штат Мичиган). Занимает третье место по числу выпускаемых машин после General Motors и Toyota. В России концерн производит машины в рамках совместного предприятия с группой Sollers (производственные площадки расположены в Елабуге, Набережных Челнах и Всеволожске).

