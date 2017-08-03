Древний спиннер назвали причиной краха шумерских государств

Пользователи сети назвали старовавилонский спиннер причиной краха древних шумерских городов-государств. Снимок глиняной вертящейся игрушки с головами животных был опубликован в Twitter-аккаунте помощницы редактора журнала Wired Ариель Пардс (Arielle Pardes).

За три дня ее пост собрал более 85 тысяч лайков, 37 тысяч ретвитов и привлек внимание множества пользователей сети, которые принялись наперебой гадать о судьбе археологической находки. «Это стало причиной окончания периода правления Исина и Ларсы, а также сделало их уязвимыми перед вторжением амореев», — в шутку предположили они.

Некоторые обратили внимание на «поразительное сходство» древнего спиннера с имбирем. «Кто забросил кусок имбиря под витрину?» — поинтересовался один из них.

Сама Пардс отметила, что глиняная игрушка в очередной раз доказывает, что «все уже придумано за нас». «Когда мой 11-летний сын увидел это, он такой: "Четыре тысячи лет? Воу, спиннеры такие улетные"», — поддержал ее подписчик.

Старовавилонский период — эпоха в истории Древней Месопотамии, датируемая XX—XVI веками до нашей эры, включающая период правления двух городов-государств Исина и Ларсы, закончившийся вторжением аморейских племен.