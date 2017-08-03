В Подмосковье разрешили ловить ястребов и содержать их дома

Министерство экологии и природопользования Московской области начало выдавать разрешения на отлов ястребов. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 3 августа.

Для этого в министерстве создана специальная комиссия. Власти решили разрешить отлов ястребов двух видов — перепелятников и тетервятников — в связи с тем, что их численность стабильна.

«В последние годы охота с ловчими птицами становится все более популярной. Помимо этого, ястребы могут использоваться на аэродромах для отпугивания стайных птиц, которые представляют потенциальную опасность для полетов воздушных судов», — отмечается в сообщении.

Вместе с тем министр экологии Подмосковья Александр Коган напомнил, что существует строгие правила отлова и содержания птиц, а без наличия соответствующего разрешения оно карается административной ответственностью.

26 июля сообщалось, что региональное Минэкологии рекомендовало наложить мораторий на добычу пятнистого оленя и барсука с целью стабилизировать их численность.

