Linkin Park установили рекорд в чартах после смерти Честера Беннингтона

Композиции группы Linkin Park заняли сразу 23 строчки в чарте горячих рок-песен по версии Billboard. Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что это рекордное количество позиций для одного коллектива.

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Linkin Park также стала первой командой, которая заняла одновременно все три первых места в альбомном чарте. Речь идет о пластинках Hybrid Theory, One More Light и Meteora.

Издание связывает такой скачок со смертью лидера коллектива Честера Беннингтона. Музыкант совершил самоубийство 20 июля.

В дискографии Linkin Park семь студийных альбомов, последний из которых, One More Light, вышел 19 мая.