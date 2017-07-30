СМИ узнали о месте похорон фронтмена Linkin Park

Вокалист рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон был похоронен в субботу, 29 июля, неподалеку от своего дома в ботаническом саду калифорнийского города Палос-Вердес-Эстейтс. Об этом сообщает TMZ.

Указывается, что закрытые похороны посетили несколько сотен человек, в основном, это были музыканты, гастролировавшие с Беннингтоном и Linkin Park. Гости церемонии прощания имели на руках браслеты, схожие с теми, которые выдаются для прохода в VIP-зоны на концертах.

Материалы по теме Горький парк Что убило лидера Linkin Park Честера Беннингтона

О намерении семьи Честера Беннингтона провести закрытую церемонию прощания только для близких и друзей стало известно 27 июля. Родственники музыканта отказались от предложения похоронить его рядом с другом певца Крисом Корнеллом. По их мнению, Hollywood Forever Cemetery — слишком публичное место.

41-летний Честер Беннингтон был найден мертвым в своем доме 20 июля. Медэкспертиза подтвердила, что исполнитель покончил с собой.

Самоубийство артиста связали с суицидом фронтмена Soundgarden Криса Корнелла, которому 20 июля должно было исполниться 53 года. Он ушел из жизни 18 мая.

Честер Беннингтон — один из основателей и вокалист рок-группы Linkin Park. Он также пел в коллективах Dead by Sunrise, Grey Daze и Stone Temple Pilots.