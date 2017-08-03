Минэкономразвития перевыполнило план сокращения госучастия в экономике

В 2016 году число госпредприятий в России сократилось на 15 процентов, что на пять процентов больше, чем планировалось, а имущество казны — на 17 и на три процента соответственно. Об этом говорится докладе Минэкономразвития о ходе госпрограмм.

По данным ведомства, в 2014-2016 годах проведено более 700 торгов по продаже акций, 900 торгов по реализации недвижимости, приняты распоряжения об условиях приватизации 343 предприятий, проданы акции 179 обществ. Общая сумма сделок составила 9,5 миллиарда рублей.

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Торги по продаже акций еще 123 обществ прошли в первом квартале 2017 года.

В феврале председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил, что в 2017-2019 годах планируется приватизировать 500 акционерных обществ и 300 федеральных государственных бюджетных учреждений. Федеральный бюджет в результате продажи средних и малых предприятий в ближайшие три года получит 17 миллиардов рублей.

В 2016-м крупнейшей приватизационной сделкой стала продажа 19,5-процентного пакета акций компании «Роснефть» за 710,8 миллиарда рублей.