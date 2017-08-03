В Севастополе за день открыли два новых фельдшерско-акушерских пункта

В Севастополе в течение одного два дня открылись сразу два новых фельдшерско-акушерских пункта. Об этом в среду, 2 августа, сообщается на сайте правительства города.

Как отмечается, новые пункты открыты в 3-м отделении Золотой Балки и селе Вишневом. Старт работе медицинских учреждений дал глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

«В этом году предусмотрено открытие пяти ФАПов в отдаленных районах Севастополя. Недавно открыли пункт в селе Хмельницком. Сегодня принимаем в эксплуатацию еще два. До конца августа также будут открыты модульные учреждения в селах Дальнее и Тыловое. Наша главная цель – доступность медицины для каждого севастопольца. Самое главное, что, помимо оказания первой помощи, прием будут вести профильные специалисты. Надеюсь, что жители сел оценят эти маленькие шаги по благоустройству и повышению качества жизни», — рассказал Овсянников.

Отмечается, что новые ФАПы оснащены необходимым медицинским оборудованием и лекарственными медикаментами. Также на территории пунктов будут находиться передвижные мобильные центры, где жители могут пройти флюорографическое и маммографическое обследования. Пункт в 3-м отделении Золотой Балки будет обслуживать 636 человек, а в Вишневом — 1170.

«В этом году также предусмотрено строительство пяти модульных врачебных амбулаторий. Контракты на выполнение работ будут заключены в ближайшее время. Строительство объектов займет два – два с половиной месяца. Таким образом, к концу октября – началу ноября мы получим современные медучреждения. В 2018 году рассчитываем построить еще четыре-пять объектов для того, чтобы населенные пункты сельской местности были полностью обеспечены учреждениями здравоохранения», — добавил глава города.