Правительство Севастополя повысило зарплаты работникам бюджетных учреждений

Глава Севастополя Дмитрий Овсянников подписал постановления о повышении с 1 августа 2017 года базовых окладов 17 тысяч работников государственных учреждений образования, социальной защиты, здравоохранения и культуры. Об этом в четверг, 27 июля, сообщается на официальном сайте правительства города.

Как отметил Овсянников, особое внимание было уделено наиболее низкооплачиваемым категориям. «Предлагаем увеличить базовые оклады технических сотрудников сферы образования на 6,6 процентов, культуры — на 7 процентов, социальной защиты — на 8,8 процентов и здравоохранения на 2,6 процента», — подчеркнул руководитель Севастополя в ходе заседания правительства города.

Как отмечается, увеличение зарплат коснется и тех работников, на которые распространяются майские указы президента России Владимира Путина.

Замгубернатора Севастополя Юрий Кривов указал, что на повышение зарплат потребуются дополнительные бюджетные средства в размере 46 миллионов рублей. Поправки в бюджет Севастополя внесут на рассмотрение депутатам Законодательного Собрания в сентябре.