«Информационный канал Севастополя» перезапустил вещание

«Информационный канал Севастополя» (ИКС) провел перезапуск вещания. Так, обновлены программы, студия и логотип, а также способы подачи материалов, съемки и монтажа. Об этом во вторник, 25 июля, сообщается на официальном сайте правительства города.

Отмечается, что сотрудники канала совместно с дизайнерами разработали фирменный стиль и график для всех программ. Помимо этого, существенно изменилось наполнение эфира, а количество повторов сократилось в пользу нового уникального контента.

«С момента начала изменений на канале прошло только два месяца, но результат уже виден — ИКС научился делать прямые, многокамерные трансляции с ключевых мероприятий города. Мы изменили форму подачи новостей — теперь репортажи стали более персонифицированными. Корреспондент выступает не просто ретранслятором информации, а занимает активную позицию. Самые актуальные новости можно увидеть в нашем эфире каждый час. Также мы стремимся делать для горожан интересные спецпроекты», — прокомментировала генеральный продюсер телеканала Татьяна Дружняева.

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Она рассказала, что управление коллективом перестроено таким образом, чтобы за счет повышения эффективности работы текущего штата канал мог производить больше собственных передач. По словам Дружняевой, главную студию удалось полностью перестроить на основе оборудования, которым располагал ИКС, без привлечения дополнительных денежных средств. В ближайшее время телеканал ожидает также расширение технологической базы.

«Перезапуск "Информационного канала Севастополя" — это желание городского телевидения научиться говорить на одном языке с социально активными зрителями, которым не безразлична городская повестка. Эта аудитория очень требовательна и все реже включает телевизор. Ее нужно уметь заинтересовать», — пояснил глава департамента общественных коммуникаций правительства Севастополя Иван Чихарев.

Он добавил, что правительство, являющееся постоянным источником новостей, рассматривает канал «как новый способ коммуникаций с гражданским обществом, которое в Севастополе очень развито и желает быть в курсе всех перемен, происходящих в городе».

В ближайшее время ИКС готовит к выходу в эфир программу о туристическом потенциале города. На данный момент в сетке вещания телеканала появились новые проекты: кулинарное шоу «Блюдо дня», утренняя программа о йоге «Дыши», ликбез по грядущим изменениям в городе «Будущее в деталях», аналитическая программа «30 минут о главном», спортивный обзор «Спорт. Live».

О назначении Дружняевой на пост генпродюсера телеканала стало известно в мае. Комментируя эту новость, врио губернатора города Дмитрий Овсянников заявил, что кадровые решения по «Информационному каналу Севастополя» связаны с тем, что город нуждается в мощном государственном телевидении.