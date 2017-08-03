В Севастополе стартовал конкурс водолазов «Глубина-2017»

В Севастополе 2 августа стартовал международный конкурс по водолазному многоборью «Глубина-2017». В церемонии открытия конкурса приняли участие глава Севастополя Дмитрий Овсянников, командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Александр Витко и заместитель командующего войсками Южного военного округа Александр Романчук. Об этом сообщается на сайте правительства города.

«Второй год подряд в нашем городе-герое проходят соревнования по водолазному мастерству. В этом году количество участников увеличилось: к командам России, Венесуэлы и Ирана присоединились лучшие водолазы Сирии и ЮАР. Желаю всем участникам проявить высокую боевую готовность и выучку, продемонстрировать мастерство и добиться максимальных результатов», – обратился Овсянников к участникам конкурса и болельщикам.

В течение восьми дней лучшие военные водолазы определят сильнейшего в шести конкурсах: спасение на воде, водная полоса препятствий, поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки, работа в замкнутом пространстве, сварка под водой и оказание первой медицинской помощи утопающему.