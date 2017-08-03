Путин предостерег «Газпром» от возведения дворцов на Дальнем Востоке

«Газпрому» следует воздержаться от возведения излишне дорогого жилья в ходе строительства объектов на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 3 августа.

Глава государства, открывая совещание по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе, заявил, что для семей работников различных предприятий должны быть созданы комфортные жилищные условия. Он подчеркнул, что вокруг новых предприятий должны возникать современные города и поселки.

«Но если это "Газпром", то здесь не должно быть никаких дворцов: здесь должно быть все удобно, по-современному, должно отвечать современным требованиям, но без излишеств. И безусловно, такие объекты должны пройти общую процедуру проверок предварительных и согласований», — сказал президент.

Ранее 3 августа Путин прибыл в Благовещенск. В ходе рабочей поездки он осмотрел площадку строительства Амурского газоперерабатывающего завода на маршруте трубопровода «Сила Сибири» и дал старт заливке фундамента под возведение комплекса. После этого президент прибыл на Нижне-Бурейскую ГЭС и ознакомился с подготовкой к введению ее в эксплуатацию.