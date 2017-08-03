Путин потребовал от Новака отчитаться о работе по предотвращению энергосбоев

Президент России Владимир Путин поручил Минэнерго доложить премьер-министру Дмитрию Медведеву о мероприятиях, которые проводятся для предотвращения системных сбоев электроснабжения. Об этом в четверг, 3 августа, заявил глава ведомства Александр Новак, передает РИА Новости.

При этом министр отметил, что уже приняты все необходимые меры для минимизации риска новой аварии. Он уточнил, что ведомство фиксирует сокращение количества сбоев, но проанализирует риски, чтобы обеспечить максимальное их снижение.

Накануне Минэнерго пояснило, что причиной нарушения энергоснабжения на Дальнем Востоке стало короткое замыкание на одной из линий электропередачи.

Утром 1 августа стало известно, что на Дальнем Востоке сработала защита энергосети, отключившая пять воздушных высоковольтных линий: «Бурейская ГЭС — Амурская» , «Бурейская ГЭС — Хабаровская», «Амурская — Хэйхэ», «Хабаровская — Волочаевка тяговая» и «Хабаровская — Левобережная». При этом без света остались более 600 тысяч жителей. Было приостановлено движение поездов на участке железной дороги от станции Могочи в Забайкальском крае до Хабаровска. Кроме того, Россия временно приостановила поставки электроэнергии в Китай.