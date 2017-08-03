В Кремле прокомментировали ситуацию с выдворением журналиста «Новой газеты»

В ситуации с выдворением из России журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (псевдоним — Али Феруза) много сложных нюансов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 3 августа, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы обращали на эту проблему внимание наших миграционных и иных властей, нам известно о существовании этого вопроса», — сказал он.

Пресс-секретарь российского президента вместе с тем подчеркнул, что «ситуация очень сложная». По его словам, «ряд факторов не позволяет, скажем так, закрыть глаза на ряд нарушений, которые имеют место».