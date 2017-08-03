Города России сравнили со знатными домами из «Игры престолов»

На Pikabu сравнили города России со знатными домами из сериала «Игра престолов». Посетители портала обсудили схожесть символов российских населенных пунктов и вымышленных родовых гербов.

Инициатором стал пользователь с ником nikodre, который разместил на портале картинки со сопоставлением 12 знатных домов с городами России. Так, «золотой лев» Ланнистеров оказался похож на герб Красноярска, «роза» Тиреллов — на символ Северодвинска, а «олень» Баратеонов — на знак Одинцово.

В комментариях под публикацией пользователи оценили творение nikodre и принялись придумывать шутливые девизы для российских городов. Среди них оказались «То, что в Омске, уехать не может», «Челябинск: Мы не сеем», «Норильск: Зима близко», «Махачкала: Пламя и кровь» и даже «МКАД: Мы стоим». «Всегда знал, что живу где то в Вестеросе», — отметил один из посетителей Pikabu.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Премьера предпоследней, седьмой части сериала состоялась 16 июля.