Мэрия Кургана обиделась на мем про отопление с отсылкой к «Игре престолов»

Мэрия Кургана направила письмо местному изданию «Уральский меридиан» с требованием удалить мем с лицом руководителя администрации Андрея Потапова и надписью «Зима близко». Об этом сообщается на сайте курганского издания.

Письмо поступило от первого заместителя руководителя администрации города Андрея Жижина.

Речь идет о материале, опубликованном 9 июля под заголовком «Зима близко. В Кургане назревает отопительный скандал». Автор текста Илья Винштейн рассказал, что решил проиллюстрировать публикацию популярным мемом с изображением персонажа сериала «Игра престолов» Эддарда Старка, прифотошопив к нему лицо Потапова.

В мэрии посчитали, что изображение порочит «деловую репутацию юридического лица». Винштейн назвал письмо бредом.

На момент написания новости редакция «Уральского меридиана» не удалила изображение. Кроме того, в материале о полученном письме появился новый мем с изображением здания мэрии и надписью «Администрация Кургана борется с мемами».

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