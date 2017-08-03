В подмосковном Королеве пройдет фестиваль красок

Фестиваль «Краски Подмосковья» пройдет в Королеве 20 августа. Об этом сообщила начальник отдела по работе с молодежью комитета по физической культуре, спорту и туризму горадминистрации Ирина Токарева, передает РИАМО в четверг, 3 августа.

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Мероприятие состоится на площади перед ЦДК имени Калинина. Там будут организованы пункты продажи фестивальных наборов, куда входят краски, также будет выступать диджей.

«Фестиваль успешно прошел у нас в городе в прошлом году, собрал много молодежи и детей», — отметила Токарева.

Фестиваль красок Холи — индуистский праздник весны и плодородия, в ходе которого участники мероприятия обсыпают друг друга разноцветными порошками из сухих трав. Последнее время фестиваль стал популярен среди российской молодежи.