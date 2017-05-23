РПЦ попросила прокуроров запретить «сатанинский» фестиваль красок в Челябинске

Миссионерский отдел Челябинской епархии принял решение бороться с фестивалем красок «Холи» с помощью прокуратуры. Об этом говорится в заявлении епархии.

«Миссионерский отдел просит органы прокуратуры и органы исполнительной власти проверить содержательную сторону "Всероссийского фестиваля красок" и ему подобных мероприятий на предмет соответствия российскому законодательству, в особенности "Концепции национальной безопасности РФ", принятой в 2015 году, в части защиты ее культурного суверенитета», — говорится в обращении.

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Епархия не в первый раз интересуется ограничением «Холи-Феста», предупреждая местных жителей, власти и предоставляющих под него площадку предпринимателей об опасности этого мероприятия. В августе 2015 года челябинские священнослужители назвали фестиваль «сектантским мероприятием», служащим непосредственному и опосредованному вовлечению в культ. Обряд назвали сатанинским и языческим «по своей сущности».

Фестиваль Холи — ежегодный индуистский праздник весны и плодородия. Участники мероприятия обсыпают друг друга разноцветными порошками из сухих трав. Последнее время фестиваль стал популярен среди российской молодежи.