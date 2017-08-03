Новый директор объяснил увольнения в Исаакии оптимизацией штата

Новый директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров связывает увольнения в учреждении с оптимизацией штатного расписания. Его слова передает ТАСС в четверг, 3 августа.

«В штатном расписании много интересных должностей, например, при отсутствии в музее сцены и концертных площадок беззаботно "трудятся" два машиниста сцены, целый полк концертных администраторов», — рассказал Мудров.

«В целях оптимизации производственных процессов нескольким сотрудникам были предложены иные условия и формы трудовой деятельности. Не нашедшие применения в дальнейшей работе сотрудники покидают сегодня музей по соглашению сторон», — добавил директор.

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Конкретное количество уволенных не уточняется. Агентство отмечает, что пресс-секретарь музея Игорь Стахеев говорил, что их не более десяти.

64-летний искусствовед Мудров был назначен на пост главы Исаакия в июне. Это решение принял Комитет по культуре Санкт-Петербурга.

В январе власти Санкт-Петербурга договорились о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование церкви на 49 лет с условием сохранения музейных функций здания.