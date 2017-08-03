Военные рассказали о состоянии пострадавших в драке в учебном центре на Урале

Вред здоровью двоих пострадавших в массовой драке, произошедшей 2 августа в 473-м окружном военном учебном центре, оценивается как средний, а у остальных — легкие травмы и ссадины. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Юридически средний вред здоровью, согласно статье 112 УК РФ, а также действующим «Медицинским критериям определения степени тяжести вреда», утвержденным приказом Минздравсоцразвития, определяется как инцидент, по итогам которого отсутствует прямая опасность для жизни потерпевшего. При этом ему причинено длительное расстройство здоровья, характеризующееся утратой трудоспособности на срок более 21 дня либо потерпевший навсегда утратил трудоспособность на 10-30 процентов (это определяется в соответствии с нормативами).

Ранее сообщалось, что на место происшествия для расследования обстоятельств выехала комиссия во главе с заместителем командующего Центральным военным округом.

Утром 3 августа издание Ura.ru сообщило, что днем ранее в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов мотострелковых войск в Свердловской области произошла массовая драка. В столкновении участвовали около 160 военнослужащих-контрактников.

Собеседник редакции утверждает, что конфликт возник между группой жителей Тувы, проходившей в центре курсы выживания, и местными военнослужащими. Тувинцы, по словам источника, якобы распили спиртное в последний день курсов и спровоцировали конфликт в казарме. Издание сообщило о 14 военных, получивших ножевые ранения.

Позднее пресс-служба Центрального военного округа распространила сообщение, в котором опровергла факт распития спиртного на территории части и назвала ложью сообщения о поножовщине. При этом факт массовой драки не отрицался. Военные отметили, что среди пострадавших — один из младших офицеров центра, разнимавший драку.