Володин пристыдил юного коммуниста за незнание цитаты Сталина

Спикер Госдумы, член высшего совета «Единой России» Вячеслав Володин счел неподобающим для коммуниста не знать высказывания Иосифа Сталина. Его слова приводит ТАСС в четверг, 3 июля.

Участник всероссийского молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме», представитель КПРФ, в беседе с парламентарием заговорил о результатах ЕР на думским выборах в Саратовской области, от которой избирался сам Володин.

В ходе разговора председатель нижней палаты парламента спросил у коммуниста, кому принадлежит высказывание: «Один человек ошибаться может, а партия ошибаться не может». Тот ответить не смог.

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«Когда вы представляете ту политическую партию, которая не просто чтит этого человека, а благодаря ему в том числе получает большое количество голосов... Это сказал Иосиф Виссарионович Сталин», — отметил спикер ГД.

29 мая сообщалось, что КПРФ внесла в свой устав изменения, которые обязывают членов партии знать марксистско-ленинскую философию. Как будет проводиться проверка, не уточнялось.

В феврале лидер коммунистов Геннадий Зюганов рассказал, что его берет оторопь от общения с российской молодежью. «Ничего не знают из великой советской эпохи, которой должны гордиться, ничего не знают о нашей Великой победе и вкладе в это наших гениальных полководцев», — жаловался политик.