Захарченко заявил об «утилизации» Киевом украинских националистов в Донбассе

Киев «утилизирует» неугодных радикалов-националистов, посылая их на прорыв позиций ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в четверг, 3 августа, сказал глава ДНР Александр Захарченко, передает Донецкое агентство новостей.

«Попытки прорыва неоднократны и происходят регулярно. Таким образом Киев избавляется от оголтелых националистов. Подобные бессмысленные операции всегда несут за собой такие же бессмысленные потери», — заявил Захарченко.

Он добавил, что Киев таким образом прощупывает оборону ополченцев для возможного будущего масштабного наступления.

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Ранее в этот же день представитель ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики потеряли до 10 человек убитыми и ранеными при попытке прорыва позиций ополченцев на южном участке линии соприкосновения. По его словам, попытку проникновения на территорию республики предприняли две диверсионные группы противника общей численностью 26 человек.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.