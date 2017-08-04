В России создали кошерную криптовалюту

Российский предприниматель Вячеслав Семенчук анонсировал выпуск новой криптовалюты, которая будет функционировать по правилам кашрута. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру». Новая валюта получила название Bitcoen. Проект создания денежной единицы заручился поддержкой российской еврейской диаспоры.

Как отмечается в пресс-релизе, Bitcoen соответствует еврейскому закону. В частности, каждые 10 процентов единиц криптовалюты будут передаваться общинам. Кроме того, участники системы смогут получить беспроцентный кредит.

Как пишут «Ведомости», российская еврейская община заинтересована в проекте — валюта могла бы снять ряд вопросов с финансовыми операциями в соответствии с еврейским законом, с которым у традиционных валют есть определенные сложности.

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Контролирующим органом криптовалюты будет «Совет шести». Каждый из этих шести человек будет членом общины, представляющим свое направление (бизнес, политика, финансы, технологии, общественная деятельность, культура). Каждый будет иметь одну часть цифрового приватного ключа. Только сложив шесть ключей вместе в специальной комнате и проголосовав, совет может принять совместные решения, например по вопросам ограничения вывода новых единиц криптовалюты.

Планируется выпуск 100 миллионов единиц криптовалюты, их количество не может изменяться ни одной стороной. Стартовый курс одной единицы криптовалюты составит 1 доллар США. К концу года проект планирует привлечь к партнерству более двух тысяч магазинов и компаний в России, которые смогут принимать к оплате Bitcoen.

