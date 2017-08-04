Шойгу подчеркнул место бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95 в ядерной триаде

Министр обороны Сергей Шойгу назвал модернизацию и продление службы стратегических самолетов-ракетоносцев приоритетной задачей в области совершенствования ядерных сил страны. Об этом глава военного ведомства, как передает ТАСС, заявил на селекторном совещании.

«Сегодня продолжим рассматривать, как решаются задачи развития парка стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Эти самолеты являются важным компонентом ядерного потенциала государства. Поэтому продление сроков службы ракетоносцев и повышение их боевой эффективности — одна из наших приоритетных задач», — заявил Шойгу.

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Он подчеркнул, что эти самолеты осуществляют регулярные полеты по плану стратегического сдерживания в акваториях Северного Ледовитого океана и Черного моря, а также на востоке страны.

Дальняя авиация, в которой собраны самолеты этого типа (носители крылатых ракет большой дальности), является одним из трех компонентов «ядерной триады», наряду с наземным компонентом (РВСН) и морскими стратегическими ядерными силами (баллистическими ракетами подводных лодок).