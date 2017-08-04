На «Ночи кино» в Москве пройдут предпремьерные показы ожидаемых фильмов

В ходе акции «Ночь кино», которая пройдет в Москве 26 и 27 августа, состоятся предпремьерные показы таких ожидаемых российских картин, как «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Про любовь. Только для взрослых» Анны Меликян и «Гоголь. Начало» Егора Баранова. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Главной площадкой акции станет внутренний двор Музея Москвы. Здесь 26 августа, в память о недавно ушедшем из жизни актере Алексее Баталове, состоится показ ленты «Летят журавли», получившей Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля в 1958 году.

Днем 27 августа во дворе музея пройдет концерт Московского ансамбля современной музыки, который исполнит произведения современных композиторов, работающих в кино: Павла Карманова, Игоря Вдовина и Юрия Потеенко. Вечером здесь состоится премьера саундтрека к фильму Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом», который специально к «Ночи кино» написал композитор и музыкальный руководитель Электротеатра «Станиславский» Дмитрий Курляндский.

Вечером 26 августа пройдет предпремьерный показ трех новых отечественных картин: в кинотеатре «Пионер» покажут «Аритмию», в «Горизонте» — «Про любовь. Только для взрослых», в «Космосе» — «Гоголь. Начало». Вход на сеансы свободный, по предварительной записи на сайте акции.

В полдень 27 августа в Саду имени Баумана откроется детская программа, организованная Большим фестивалем мультфильмов. Множество других событий состоятся в Музеоне, кинотеатре «Звезда», сети городских кинотеатров «Москино» и других площадках акции.

«Ночь кино» проводится Департаментом культуры Москвы.